Maaswater te vies: zwemtocht afgelast

De populaire zwemtocht Jan de Koele in de Maas gaat zaterdag niet door. Dat heeft de organisatie besloten, omdat het Maaswater door de aanhoudende hitte te vies is. Aan de zwemtocht van Batenburg naar Appeltern op de grens van Gelderland en Brabant doen elk jaar zwemmers uit heel Nederland mee.

Op het 3,5 kilometer lange traject zit erg veel alg in het water. Dat komt doordat er vanwege de droogte maar heel beperkt wordt geschut op de Maas. Het toch al warme rivierwater staat daardoor bijna stil en dat is ideaal voor algengroei. Er is geen giftige blauwalg gevonden, maar de organisatie vindt het niet verantwoord om deelnemers kilometers lang door een algenlaag te laten zwemmen.

Jan de Koele zou zaterdag voor de 34e keer worden gehouden. De zwemtocht is nooit eerder afgelast vanwege de hitte.