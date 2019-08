Maastunnel Rotterdam gaat weer open

De gerenoveerde Maastunnel in Rotterdam gaat maandag weer open. Twee jaar is de tunnel afgesloten geweest. De uitgebreide opknapbeurt is geslaagd, zo klinkt het.

In juli 2017 reed de laatste auto door de Maastunnel. Maandagochtend vroeg rijdt er als allereerste een historische bus met 24 Rotterdammers door de gloednieuwe tunnel. Op 5 oktober wordt de oeververbinding tijdens een open dag door burgemeester Aboutaleb officieel heropend.

De Maastunnel is de oudste afgezonken verkeerstunnel van ons land. De bouw van de meer dan een kilometer lange tunnel ging in 1937 van start en werd op 14 februari 1942 zonder ceremonieel vertoon geopend, omdat men weigerde er een nazifeest van te maken. Het diepste punt van de tunnel ligt op ongeveer 20 meter onder NAP. Bovengronds is de tunnel te herkennen aan de karakteristieke ventilatiegebouwen op de beide oevers van de Nieuwe Maas.

De tunnel heeft vier buizen: twee voor auto’s, één voor fietsers en één voor voetgangers. De Maastunnel vormt een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet.

Na 75 jaar intensief gebruik was de Maastunnel toe aan een grote renovatie. Twee jaar is de tunnelbuis van noord naar zuid afgesloten geweest voor het verkeer. Omdat het Erasmus MC bereikbaar moest blijven voor spoedgevallen is de tunnelbuis van zuid naar noord opengehouden. De afgelopen twee jaar is de aangetaste betonconstructie en de rijvloer hersteld en is er een nieuw ventilatiesysteem aangebracht.

Omdat de tunnel een rijksmonument is, moesten bijvoorbeeld beschadigde of losgeraakte tegeltjes van de tunnelwand vervangen worden door handgemaakte replica’s.

De controlekamer waarin toezicht wordt gehouden op de verschillende tunnelbuizen is verplaatst vanuit het ventilatiegebouw naar de verkeersregiecentrale op het Kleinpolderplein. Hierdoor verbetert de afstemming met het verkeer in de rest van de stad.

Deze week zijn de veiligheidssystemen van de tunnel uitgebreid getest. Henriëtte Edems van de gemeente Rotterdam noemde dat woensdag op Radio Rijnmond de End Site Integration Test, een soort eindexamen. Een veiligheidsdeskundige keek mee naar wat er gebeurt als er brand is in de tunnel. Alles gaat op rood, waarna ventilatoren met windkracht 7 de rook de tunnel uit blazen. Bij een hoogtemelding gaan de verkeerslichten en de afzettingskruizen op rood en de slagbomen dicht. „Kortom, welke signalen moeten het in al die gevallen doen”, aldus Edens.

Adrie Keizer, uitvoerder van de gemeente Rotterdam, heeft de vluchtdeuren tussen de tunnelbuizen wekelijks getest. „Probleemloos gaan ze bij de generale repetitie open”, zegt hij. Alle betrokkenen geven groen licht voor de hernieuwde openstelling van de tunnel.