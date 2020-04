Maastrichtse daklozen blij met eigen cel in gevangenis

De 41 dak- en thuislozen die sinds dinsdag onderdak hebben gekregen in de oude gevangenis in Maastricht, zijn blij met hun cel. Ze genoten donderdagochtend van het zonnetje voor de ingang van de gevangenis, terwijl het Leger des Heils de media binnen rondleidde.

„Aanvankelijk was hun reactie wat afwachtend, maar inmiddels bevalt het de bewoners goed”, zei directeur Joke Wisseborn van het Leger des Heils Limburg-Brabant donderdag in de vroegere gevangenis Overmaze.

De daklozen lagen tot voor kort in stapelbedden in de dag- en nachtopvang aan de Singel 9 in Maastricht. „Daar kun je geen anderhalve meter afstand garanderen”, aldus Wisseborn. „Hier hebben de mensen beschikking tot een-, of twee- of driepersoonskamers in de voormalige cellen. Sommigen krijgen de glimlach niet van hun gezicht. Zo zeggen mensen: ‘Ik heb nog nooit een eigen kamer gehad’. Anderen vertellen: ‘Vroeger zat ik hier ook al in de bak, nu weer!’ Maar de mensen zijn blij met de veiligheid die dit gebouw schenkt, de privacy. Ze hebben een eigen douche bijvoorbeeld.”

De opvang is gevuld met door Ikea geschonken nieuwe meubels. Er is onder meer een gezamenlijke ruimte en een gebruikersruimte voor verslaafden, waar ze een voor een binnen mogen. Ook de Maastrichtse wethouder Mara de Graaf (SP) van maatschappelijke zorg zegt blij te zijn met de veilige opvang in de gevangenis. „Na een verzoek daartoe van het Leger zijn we gaan kijken naar een betere opvang. Sporthallen vielen al snel af, toen viel ons oog op de gevangenis. Die is van de Rijksvastgoeddienst. Deze dienst heeft de opdracht om te kijken hoe zij hun vastgoed kunnen inzetten in de crisis.”

De daklozen zijn afkomstig uit het Limburgse heuvelland. „Ze landen hier aan vanuit de regio van Sittard tot Vaals”, aldus afdelingshoofd Miriam Leenders van de opvang in Maastricht. Iedere dakloze heeft zijn eigen achtergrond en problematiek, weet ook Joke Wisseborn. „Er zijn mensen met een verleden van psychiatrische problemen, maar er zijn ook economische daklozen.”

Zolang de coronacrisis duurt, kunnen de daklozen in de gevangenis blijven. „Daarna moeten we deze opvang binnen vier weken ontmantelen”, aldus Wisseborn. De daklozen zijn intussen vrij om te gaan en te staan waar ze willen, als ze ’s avonds om 22.00 uur maar binnen zijn.