Maastricht vroeg zelf Koningsdag over te slaan

Maastricht is niet verrast dat de koning Koningsdag in Eindhoven viert volgend jaar. Eigenlijk zou de koning naar Maastricht komen, maar in goed overleg met de dienst Koninklijk Huis en de provincie Limburg heeft Maastricht besloten daarvan af te zien.

„Dat de koning niet komt was voor ons geen verrassing”, zei een woordvoerder van de gemeente Maastricht. Volgens hem kan Koningsdag 2021 in verband met corona geen normale feestdag rond het koningshuis zijn. „Het programma dat wij hadden uitgedokterd voor Koningsdag, past niet in de beperkingen die corona ons oplegt”, zei hij. „We blijven uitkijken naar de komst van de koning tijdens Koningsdag, zodra die regulier en zonder beperkingen gevierd kan worden.”

„In zijn boodschap op Koningsdag vanuit Paleis Huis ten Bosch sprak de Koning al de woorden: „wat in het vat zit, verzuurt niet.” Wij kijken er naar uit om de koning en zijn familie te verwelkomen in onze mooie stad en prachtige regio zodra een reguliere Koningsdag weer mogelijk is. Wij wensen de gemeente Eindhoven veel succes met de organisatie van Koningsdag 2021”, schrijven burgemeester en wethouders donderdag in een brief aan de gemeenteraad van Maastricht.