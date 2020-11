Maastricht, Lanaken en Riemst ontmoedigen grenspassages

Maastricht en twee naburige Belgische gemeenten ontmoedigen mensen om de grens over te steken. De drie gemeenten hebben donderdag tekstkarren geplaatst aan weerszijden van de grensovergangen tussen Maastricht met Lanaken en Riemst. Automobilisten wordt gemaand: „De grens over? Alleen noodzakelijke reizen! Zo beschermen we elkaar.”

De waarschuwing is een initiatief van de burgemeesters van de drie grensgemeenten. Niet noodzakelijke reizen zijn vanwege corona immers niet toegestaan, aldus de gemeente Maastricht. Je mag alleen de Belgische grens over voor werk, studie, medische zorg, mantelzorg voor familie of begrafenissen. „Hoewel mensen zich in het algemeen prima aan de coronamaatregelen houden, zien we toch nog grensbewegingen waarvan wij ons afvragen of ze noodzakelijk zijn. Deze borden zijn een extra waarschuwing”, aldus burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

Burgemeester Mark Vos van Riemst onderschrijft dat. „Het coronavirus stopt niet bij de grenzen. Willen we dit virus echt de kop indrukken, dan zullen mensen echt even alleen voor noodzakelijke reizen de grenzen moeten passeren.”

Limburgers en hun Belgische buren passeren onder normale omstandigheden de grens regelmatig. Meestal om te winkelen. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken maant mensen dit nu even niet te doen. „Geef het voorbeeld, ga niet onnodig de grens over, en stop het virus. We hopen iedereen snel weer met open armen te mogen ontvangen. Maar voor nu: Wees loyaal, koop lokaal. Shop bij de eigen lokale middenstand, ze hebben je meer dan ooit nodig.”

Eerder donderdag riep ook de veiligheidsregio Zeeland Belgische funshoppers dringend op thuis te blijven en niet de grens over te steken voor niet-noodzakelijke boodschappen.