Maastricht laat stadswal stutten

De gemeente Maastricht laat de stadswal stutten aan weerszijden van het zaterdag ingestorte stuk muur. De voor de muur gelegen vijver wordt deels drooggelegd. Dat laat de gemeente donderdag weten. Als de de muur is gestut, dan laat de gemeente ook stukken muurwerk weghalen om verdere instorting te voorkomen.

Hoe de muur kon instorten wordt later onderzocht, ook komt er daarna een restauratieplan dat moet ook inzicht bieden in de herstelkosten. Voor de restauratie worden zoveel mogelijk de stenen hergebruikt die omlaaggevallen zijn of rond het gat worden weggehaald.

Het ingestorte deel ligt in de 40 meter walmuur tussen een poort (Poort Waerachtig) en een rondeel (de Vief Köp, een halfrond verdedigingsbolwerk). Het terrein bovenop de stadswal en de parkeerplaatsen eronder zijn afgezet.