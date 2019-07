Maastricht herdenkt doden bombardement 1944

Maastricht staat de komende weken stil bij een bombardement door de geallieerden op 18 augustus 1944, waarbij 101 mensen om het leven kwamen. Nog eens 65 mensen raakten op deze snikhete augustusdag zwaargewond, en 1500 mensen werden dakloos in de wijken Kreijedörrep en Roed Dörrep. Het trieste verhaal is samengevat in een theatraal hoorspel, dat vanaf vrijdag kan worden gedownload.

Geallieerde vliegtuigen probeerden enkele weken voor de bevrijding van Maastricht de spoorbrug over de Maas te vernietigen. Dit om te voorkomen dat de terugtrekkende Duitsers daarover goederen en troepen naar Duitsland brengen. Maar de 156 bommen troffen de brug slechts gedeeltelijk. Elders in de stad werd een enorme ravage aangericht.

De gemeente Maastricht heeft hiervan een hoorspel laten maken, gekoppeld aan een wandeling. De hoorspelwandeling volgt de laatste uren van een van de slachtoffers van het bombardement, Truia Veenhof. De wandeling laat de buurt van toen herleven door de ogen van voormalige buurtbewoners.

De tekst van de wandeling is gebaseerd op archiefonderzoek en gesprekken met overlevenden. Op 18 augustus kan iedereen meelopen vanaf het station, waar i-pods worden uitgedeeld aan de wandelaars.