Maastricht heeft als werkgever geen best imago

Het imago van Maastricht als werkgever is „niet zonder meer positief”. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Jim Janssen van Maastricht op vragen door de voltallige oppositie. De acht oppositiepartijen willen weten waarom de gemeente drie ambtenaren liet bespioneren. Vrijdag zei Janssen de hoogste prioriteit te willen geven aan het verbeteren van het imago. Hij beloofde beterschap.

Donderdag werd bekend dat de gemeente een detectivebureau had ingeschakeld om mails van drie kritische medewerkers te lezen en hen te ondervragen. De drie zijn kaderlid van de vakbond CNV Onderwijs. Zij werden ondervraagd na het uitlekken van een geheim verslag van een vergadering over een gezamenlijk dienstenkantoor van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. De detectives moesten achterhalen wie het lek was.

De gemeente beloofde in augustus 2018 ook al eens beterschap. Toen bleek uit onderzoek naar omgangsvormen op de werkvloer dat ruim 10 procent van de ambtenaren wordt gepest. Ruim 12 procent van de ambtenaren voelt zich geïntimideerd door leidinggevenden.

„Het beeld was al niet positief, nu komt het bespioneren van ambtenaren er nog eens bovenop”, zei fractievoorzitter Manon Fokke van oppositiepartij PvdA vrijdag. „Dit zet de onderlinge verhoudingen helemaal op scherp.”