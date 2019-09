Maastricht ging te ver in spionageaffaire

Maastricht ging te ver door mailboxen van leden van de ondernemingsraad (or) te laten bespioneren door een extern detectivebureau. Temeer omdat de bespioneerde or-leden al die tijd van niks wisten. Die uitspraak deed de kantonrechter in Maastricht dinsdag in de zogenoemde spionageaffaire in Maastricht.

Ambtenaren van de gemeente Maastricht hebben vorig jaar hun geheimhoudingsplicht geschonden door concept-notulen uit een geheime vergadering te laten lekken, vindt de rechter. Maar een daarop in opdracht van de gemeente ingesteld onderzoek door een recherchebureau naar de mails van or-leden om het lek op te sporen, stond in geen enkele verhouding tot het doel, aldus de rechtbank.

Het ging om concept-notulen uit een vergadering van een samenwerkingsverband van drie gemeenten, waaronder Maastricht. Tijdens die vergadering zou toenmalig VVD-wethouder John Aarts van Maastricht hebben gedreigd kritische ambtenaren te ontslaan. De notulen belandden bij de or. Die deed gewoon zijn werk, aldus de rechter.

De rechter beantwoordde uitsluitend de vraag of or-leden hadden mogen worden bespioneerd. In totaal las het detectivebureau mee met de mails van 41 ambtenaren. Over niet-or-leden deed de rechtbank geen uitspraak.