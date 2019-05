Maastricht decor internationale reuzenstoet

De Maastrichtse binnenstad vormt zondagmiddag het decor van een grote internationale reuzenstoet. Voor die stoet worden maar liefst vijftig reuzen uit binnen- en buitenland verwacht. Daarmee wordt op spectaculaire wijze de vijftigste verjaardag gevierd van de Maastrichtse stadsreus Gigantius. In Maastricht trekt elke vijf jaar een reuzenstoet door de stad.

De organisatie verwacht vele tienduizenden bezoekers voor de bonte stoet, die als thema draagt ‘50 jaor Gieg’. Bijzonder zijn de Catalaanse reuzen uit de plaats Reus in Spanje, en de reuzen Contios en Don Christoph uit België.

Voorafgaand aan deze echte reuzen trekt zaterdag een Kinderreuzenstoet door het centrum, gemaakt door leerlingen van acht Maastrichtse basisscholen.

Maastricht had al in 1550 een reus, een gigantische pop die toenmalig keizer Karel de Vijfde en zijn zoon Philips II tijdens hun bezoek waarschuwde: het volk is de baas en niet jullie. In 1968 werd deze reus nieuw leven ingeblazen.