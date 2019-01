Maastricht bespioneerde kritische ambtenaren

De gemeente Maastricht heeft een detectivebureau ingeschakeld om mails van drie kritische medewerkers te lezen en hen te ondervragen. Dat gebeurde volgens voorzitter Patrick Fey van vakbond CNV Overheid „op intimiderende wijze”.

De drie zijn kaderlid van de vakbond. Zij werden ondervraagd na het uitlekken van een verslag van een vergadering over een gezamenlijk dienstenkantoor van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. De detectives moesten achterhalen wie het lek was. In dat verslag wordt gerept van mogelijk ontslag van de kritische ambtenaren.

Het recherchebureau had toegang tot vertrouwelijke mails van de drie, waaronder mails met advocaten, de arbeidsinspectie en vakbonden. Woensdag kreeg de vakbonden CNV en FNV Overheid een brief van Maastricht waarin de vakbondsleden van alle blaam werden gezuiverd. Maar de vakbond is boos. „Er zijn rechten geschonden. Dit is niet de manier waarop je met personeel omgaat”, aldus Fey.