Maasstad Ziekenhuis schoolt 100 mensen om vanwege corona

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat zo’n honderd medewerkers die normaal in operatiekamers werken snel bijscholen, zodat ze indien nodig kunnen bijspringen op de Intensive Care (IC) en de Spoedeisende Hulp (SEH). Het gaat om anesthesiologen en OK-medewerkers. Vanwege de stoomcursussen schrapt het ziekenhuis veel geplande operaties.

Alleen spoedoperaties en operaties voor mensen met kanker gaan door. Patiënten wordt wel eerst gevaagd of ze klachten hebben die mogelijk duiden op besmetting met het coronavirus. Om besmettingen snel te achterhalen, wordt ook iedereen getest die op de SEH binnenkomt met klachten aan de luchtwegen. Het Maasstad Ziekenhuis slaagt er inmiddels in om al binnen 80 minuten een testresultaat te krijgen. Normaal duurt dat 5 tot 6 uur.

Op dit moment kan het Rotterdamse ziekenhuis ongeveer 100 tests per dag doen. De capaciteit kan worden opgevoerd naar 500 per dag, maar dan moeten er wel meer reagentia beschikbaar komen. Dat zijn de chemische stoffen die gebruikt worden in het testproces.