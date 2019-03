Maart onstuimig, nat en zacht

Maart 2019 geldt als onstuimig, zeer nat en zacht. Met circa 104 millimeter neerslag gemiddeld over het land was het de op vier na natste maartmaand sinds de start van metingen in 1906, meldt Weeronline.

Het merendeel van die neerslag viel tot en met de 18e, daarna verliep de maand droger. Zoutkamp, in Groningen, spant met 148 millimeter neerslag de kroon. Het neerslagrecord voor maart stamt uit 1981 en bedraagt 126 millimeter.

De grote hoeveelheid neerslag ging gepaard met onstuimig weer. Vooral in de eerste helft van de maand waaide het opvallend vaak hard. Op zondag 10 maart gold een waarschuwing voor extreem weer, code oranje, voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In Vlissingen kwam het tot een officiële storm, in Zeeland en Limburg werden windstoten van circa 120 kilometer per uur gemeten. Op zeven andere dagen gold vanwege zware windstoten code geel.

Naast nat en onstuimig, was maart 2019 ook zacht. Waarschijnlijk eindigt de maand met een gemiddelde temperatuur van 7,9 graden als elfde warmste maart ooit gemeten. Met deze bovennormaal warme maart - normaal voor maart is een gemiddelde van 6,2 graden - is het een jaar geleden dat we een relatief koude maand beleefden: maart 2018 verliep als laatste kouder dan gemiddeld.