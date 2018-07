Maansverduistering vrijdagavond goed te zien

De maansverduistering is vrijdagavond vermoedelijk goed te volgen. In het grootste deel van het land is het dan onbewolkt, of lichtbewolkt. Alleen in het zuidwesten is er wat bewolking, verwacht Weeronline. Niemand hoeft een jas of trui aan want rond 22.00 uur is het nog tussen de 25 en 29 graden.

De totale verduistering van vrijdag begint om 21.30 uur. Het hoogtepunt is om 22.22 uur en de volledige eclips eindigt om 23.14 uur. Daarna duurt het nog ongeveer twee uur voordat de maan weer helemaal als vanouds schijnt. Het is de langste maansverduistering van de 21e eeuw.

De laatste keer dat een totale maansverduistering te zien was in Nederland, was in september 2015, maar toen gebeurde het midden in de nacht. Op 21 januari volgend jaar is er weer een totale eclips, ’s ochtends vroeg. Daarna is het wachten tot september 2025 voor de volgende.