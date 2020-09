Maandenlang OV-fiets niet gefactureerd door storing bij NS

Door een langdurige storing is reizigers maandenlang het gebruik van onder meer een OV-fiets niet in rekening gebracht. Een woordvoerder van de NS bevestigt berichtgeving hierover door de NOS.

De storing had betrekking op zogenoemde deur-tot-deur-diensten. Hieronder vallen de OV-fietsen, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheid je fiets te stallen. Veel reizigers maken hier gebruik van op rekening. Van maart tot en met juli is echter wel geregistreerd welke diensten klanten hebben afgenomen, maar zijn die niet gefactureerd. Volgens de zegsman kwam dat doordat ze „niet ingeladen zijn in het systeem van de NS”.

De NS heeft hierdoor 1 miljoen euro niet gefactureerd. Dit zal met terugwerkende kracht alsnog gebeuren. De ongeveer 100.000 reizigers om wie het gaat, zijn de NS gemiddeld nog een tientje schuldig, aldus de woordvoerder.

Dat de storing de NS niet is opgevallen, kwam door de coronamaatregelen. Als gevolg van de lockdown waren er veel minder reizigers en daardoor ook over de hele linie een enorme daling in het aantal gefactureerde diensten. Daarom viel de afwijking niet op.