Maandagochtend mogelijk nog hinder op het spoor door de storm

De NS verwacht dat het treinverkeer maandag nog last heeft van de problemen die de storm zondag veroorzaakt. Omdat de storm zondag tegen 20.00 uur nog niet is gaan liggen, is het mogelijk dat niet alle schade voor maandagochtend kan worden hersteld, zo meldt de NS. Wat de precieze impact is voor het treinverkeer maandagochtend, is niet in te schatten.

Een woordvoerder zegt dat niet wordt gereden met een aangepaste dienstregeling, maar dat wel aanpassingen worden gedaan. Hij denkt aan kortere treinen of trajecten waar ontstane schade nog niet gerepareerd is. NS adviseert reizigers van te voren de reismogelijkheden te checken en kort voor vertrek de actuele informatie op de reisplanner te raadplegen.

Zondag waaiden door de harde storm bomen op het spoor. Ook is de bovenleiding op enkele plaatsen beschadigd. Volgens de NS is overigens zondag de situatie op het spoor evenwel „goed beheersbaar. Op het hoogtepunt van de storm reed 65 procent van de treinen op tijd. Rond 19.30 uur was dit opgelopen naar 75 procent”, aldus de NS.

Storingsploegen van ProRail werken de hele nacht door om zoveel mogelijk schade te herstellen.