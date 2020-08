Maandag kort geding tegen mondkapjesplicht Amsterdam

Het kort geding over de mondkapjesplicht in Amsterdam dient aanstaande maandag. Dat heeft de rechtbank Amsterdam laten weten. Het kort geding tegen de gemeente is aangespannen door een bewoner en cultureel ondernemer op de Wallen in Amsterdam. Marktkooplui van de Albert Cuyp en protestgroep Viruswaarheid hebben zich bij hem aangesloten.

De eisers noemen de verplichting om op vijf plekken in Amsterdam een mondkapje te dragen, een „fundamentele inperking van de grondrechten van bewoners, ondernemers en bezoekers”.

In onder meer Amsterdam en Rotterdam is sinds kort het dragen van een mondkapje op verschillende plekken verplicht. In Amsterdam geldt de regel onder meer op de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk. Mondkapjes zijn daar op straat en in de winkels dag en nacht verplicht. Op de markten in de Albert Cuypstraat en op Plein ’40-’45 geldt de plicht tijdens markttijden.