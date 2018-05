Door herstelwerkzaamheden aan een beschadigde spoorbrug is er maandag de hele dag geen treinverkeer mogelijk tussen Boskoop en Gouda. Zondagavond voer een containerschip tegen de vierde Gouwebrug in Gouda aan. Volgens spoorbeheerder ProRail is de brug daarbij verschoven op zijn fundering.

De NS verwacht dat er tot zeker 18.30 uur geen treinen rijden. Tussen Gouda, Waddinxveen en Boskoop rijden stopbussen.