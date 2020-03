Maand maart kouder dan februari

De maand maart was een halve graad kouder dan februari, meldt Weeronline. Het verschil komt vooral door de uitzonderlijk warme februarimaand.

Het was met 7,2 graden de op één na warmste februarimaand ooit gemeten, tegen een normaal gemiddelde van 3,9 graden. Maart was met 6,7 graden een halve graad warmer dan gemiddeld. De nachten waren een stuk frisser dan in februari. De gemiddelde minimumtemperatuur bedroeg 2,7 graden en in februari 4,2 graden.

Het aantal vorstdagen in maart komt uit op zes tegen acht normaal. In februari vroor het slechts twee keer. Het koudst was het tot nu toe op 25 maart met in Woensdrecht -6,2 graden en in De Bilt -4,3 graden.

Het kwam in maart slechts één keer tot een temperatuur van 15 graden of meer in De Bilt, de minimale voorwaarden voor registratie van een lentedag. Normaal gesproken lukt dit wel al drie keer. De eerste officiële lentedag was al op 17 februari. Regionaal werd het meerdere keren warmer dan 15 graden. Op 18 maart werd de hoogste temperatuur van de maand genoteerd met in Arcen 17,6 graden.

In de eerste helft van maart was het regenachtig en onstuimig. De meeste regen viel in het midden en zuiden. Hierdoor bereikten de rivieren hoge standen en overstroomden de uiterwaarden. De tweede helft van de maand verliep grotendeels droog. Gemiddeld over het land bedraagt de totale neerslagsom voor maart 55 millimeter tegen 68 normaal. In het noorden en noordwesten viel de minste regen.