Maan is verduisterd op verjaardag maanreis

Als de bewolking dinsdagavond meewerkt, is boven Nederland een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Het lijkt dan of er een flinke hap uit de maan is genomen.

De maan komt om 21.48 uur op. Dan is de beginfase van de verduistering al ongeveer een uur aan de gang. Het hoogtepunt is rond 23.30 uur. Een paar uur later, om 02.20 uur, schijnt de maan weer als normaal. De maan straalt zelf geen licht uit, maar weerkaatst het licht van de zon. Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. De aarde houdt het zonlicht tegen en de maan belandt geheel of gedeeltelijk in de schaduw van de aarde.

De gedeeltelijke maansverduistering komt op een opvallende datum. Het is dinsdag precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins begonnen aan hun historische vlucht naar de maan. Ze werden op 16 juli 1969 gelanceerd. Een paar dagen later zouden Armstrong en Aldrin als eerste mensen voet op de maan zetten.