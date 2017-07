Maaltijdrel voorbij: vrijheid voor senioren

Bewoners van een serviceflat in Groningen mogen voortaan zelf uitmaken wat ze eten. Ze zijn niet meer verplicht om het eten van de vaste maaltijdleverancier te accepteren. Met die principeafspraak is woensdag een einde gekomen aan de veelbesproken Groninger ‘maaltijdrel’, die tot in Den Haag voor verontwaardiging zorgde.

Bewoners van de Vondelflat lagen overhoop met het bestuur. In hun servicecontract was het eten van een vaste cateraar inbegrepen, maar een deel van de bewoners vond dat niet lekker en wilde de vrijheid hebben om elders te bestellen. Het bestuur dreigde zelfs met een rechtszaak. Maar in plaats daarvan kwamen er onder leiding van wethouder Ton Schroor „twee goede gesprekken”, vertelde zijn woordvoerder. „De belangrijkste stap hebben we nu gezet. Alle partijen zijn het erover eens dat er keuzevrijheid moet komen.”

De zaak deed veel stof opwaaien. Ouderenorganisaties spraken er schande van, de Tweede Kamer eiste actie en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) maakte duidelijk dat hij een gang naar de rechter „veel te ver” vond gaan.