Maaltijd Pechtold en Segers „smaakt naar meer”

Om de plooien glad te strijken zijn D66-voorman Alexander Pechtold en de leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, woensdagavond samen gaan eten in een Indonesisch restaurant in Den Haag. Volgens allebei was het dinertje een succes. „Een voedzame maaltijd, smaakt naar meer,” zei Pechtold na afloop. Segers sprak van „een goede basis”. „Het is aan de informateur om nu de volgende stap te zetten,” voegde hij er aan toe.

Volgens Segers is er over veel onderwerpen gesproken; „politiek en niet-politiek”. Hij wilde geen details kwijt. De maaltijd was vooral bedoeld om de lucht te klaren tussen D66 en ChristenUnie. „Formeren is dineren”, zei Pechtold bij binnenkomst in het restaurant met een verwijzing naar de talloze formatiewijsheden die aan het Binnenhof de ronde doen.

De partijvoormannen hebben bekeken hoe ze de onderlinge verschillen kunnen overbruggen, zodat ze samen met VVD en CDA een nieuw kabinet kunnen vormen. „Dat zullen we vanavond niet oplossen”, aldus Pechtold bij aanvang. „Het is altijd goed om elkaar weer eventjes in de ogen te kijken,” zei Segers bij binnenkomst. Hij werd vergezeld door Carola Schouten, die vermoedelijk zijn secondant wordt aan de onderhandelingstafel. Pechtold had zijn vaste mede-onderhandelaar Wouter Koolmees meegenomen.

Pechtold had samenwerking met de ChristenUnie enkele weken geleden nog „onwenselijk” genoemd en daarmee Segers gebruuskeerd. Na het afvallen van andere partijen is de ChristenUnie echter de enige partij die het zogenoemde motorblok van VVD, CDA en D66 aan een meerderheid kan helpen.

De vier partijen zouden volgens ingewijden vrijdagmiddag al bijeen kunnen komen.