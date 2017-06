„Maak sporen van treinbestorming monument”

De overblijfselen van de bestorming van de gekaapte trein bij het Drentse De Punt zouden een rijksmonument moeten worden, vindt het project Moluks Erfgoed. Dat gaat een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, meldt RTV Drenthe.

Het is zondagochtend vroeg precies veertig jaar geleden dat de kaping van de trein werd beëindigd. Op de golfclub naast de spoorliggen liggen nog schuttersputten van de mariniers en in een paal voor de bovenleiding zitten nog kogelgaten. „In feite is er vanuit archeologische perspectief sprake van een slagveld, met bijbehorende sporen”, zegt archeoloog Jobbe Wijnen van het project. De monumentenstatus moet sloop of vervanging voorkomen.