„Maak speeltuinen rolstoelvriendelijk”

Miranda Leeuwis (40) zet zich in om speeltuinen in Barneveld toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.

„Spelen is voor ieder kind onmisbaar”, aldus de Barneveldse. Haar dochter Merelieke (9) is meervoudig gehandicapt.

Al snel na de geboorte van Merelieke beseften Miranda en haar man Marcel dat hun leven nooit meer hetzelfde zou zijn.

Hun jongste dochter kan vanwege aangeboren cerebrale parese niet praten, lopen of fietsen. Het gebied in de hersenen dat de spieren aanstuurt, is verstoord vanwege een genetisch defect. Dat heeft gevolgen op allerlei gebieden in het dagelijks leven. Niet in de minste plaats op iets wat voor ieder kind belangrijk is: speelplezier.

Pannenkoekenrestaurant

Terwijl hun oudste dochter Jadith na schooltijd met andere kinderen buiten gaat spelen, kan Merelieke daar vaak niet aan meedoen. Hetzelfde geldt als het gezin naar een pannenkoekenrestaurant of de dierentuin gaat.

Vaak is er wel een speeltuin, maar niet een die geschikt is voor Merelieke. „Dat is soms frustrerend. Je wilt graag dat je kind plezier heeft, maar Merelieke kan vaak niet meedoen. Dat is niet alleen voor haar vervelend, maar ook voor onze oudste dochter. Die voelt zich weleens bezwaard dat zij wel plezier kan maken in de speeltuin.”

Rolstoelvriendelijk

Dat het ook anders kan, ondervond Miranda Leeuwis toen ze in 2015 met het hele gezin een open dag van de Speeltuinvereniging in Dieren bezocht. Die speeltuin was rolstoelvriendelijk gemaakt. „In de speeltuin was een rolstoelbasket, skelters waarin begeleiders naast het kind kunnen zitten en het huisje had een brede plank zodat er een rolstoel op kon staan. Geweldig!” Ze raakte er in gesprek met iemand van De Speeltuinbende, een stichting die zich inzet voor toegankelijke speeltuinen en ze meldde zich aan.

Het viel haar steeds meer op dat in Barneveld nergens een speeltuin te vinden was waar Merelieke fijn kon spelen. Ze besloot in actie te komen. In november 2016 stuurde Leeuwis een brief naar de gemeente Barneveld om te pleiten voor toegankelijke speelplekken. De reactie van de gemeente was positief.

De gemeente Barneveld paste vorig jaar zo’n veertig speelplekken aan. Een aantal daarvan is bereikbaarder gemaakt voor rolstoelen en er zijn inclusieve speeltoestellen geplaatst, zoals een mandschommel en een taludglijbaan.

Eerste stap

Leeuwis is blij met deze eerste stap. „Fijn dat de gemeente werk heeft gemaakt van mijn brief en meer inclusief is gaan denken. Wel is het jammer dat nog niet alle speelplekken toegankelijk zijn. We hebben dus nog stappen te zetten.”

Volgens Leeuwis is het cruciaal dat kinderen met een handicap spelen met leeftijdsgenootjes. „Door te spelen, leren kleine kinderen contact met elkaar te maken en worden hun sociale vaardigheden beter. Bij kinderen zonder beperking neem je de angst weg die ze kunnen hebben voor een kind in een rolstoel. Het neemt vooroordelen weg als ze samen plezier hebben.

Merelieke komt met een gigantisch glimlach thuis als ze met andere kinderen heeft gespeeld. Kinderen met een handicap zijn met heel weinig tevreden.”

Mobiliseren

Leeuwis mobiliseert anderen om met haar mee te denken op de Facebookpagina Speeltuinbende Barneveld. Volgens haar is het nodig dat meer ouders, grootouders en anderen die zich het onderwerp aantrekken van zich laten horen.

Leeuwis: „Het mooiste zou zijn dat elke nieuwbouwwijk straks standaard een inclusieve speeltuin krijgt.”