’Maak scenario’s voor incidenten simpeler’

Nederlandse autoriteiten hebben in sommige gevallen te veel scenario’s en draaiboeken. Het kan geen kwaad om al die protocollen simpeler te maken. Dat concludeert het Instituut Fysieke Veiligheid. Dat heeft onderzoek gedaan naar het incident begin dit jaar waarbij honderden containers van een schip vielen en in de Noordzee belandden.

Het incident viel onder elf verschillende scenario’s. Maar toen puntje bij paaltje kwam, deden de autoriteiten weinig tot niets met wat er in die scenario’s stond. De aanpak ging goed dankzij „de netwerken die rond de planvorming bestaan”. Anders gezegd: elke betrokken instantie wist wie er nog meer bij de afhandeling betrokken was en wat de anderen konden bijdragen. Ze hadden al samen geoefend en wisten elkaar te vinden.

De hulpverleners chatten tijdens het opruimwerk veel met elkaar via WhatsApp. Ze deelden beelden en informatie in „bestaande groepen en spontaan gevormde WhatsAppgroepen”. Dat zal bij het volgende incident weer gebeuren, verwacht het instituut. Dat raadt daarom aan om na te denken over nieuwe richtlijnen daarvoor. WhatsApp-management, wordt dat genoemd: wie zit in welke groep, welke informatie kan worden gedeeld, enzovoort.