„Maak jongere met verstandelijke beperking mediawijs”

Het mediagebruik van jongeren met een verstandelijke beperking verdient meer aandacht van zorgprofessionals. Dat stelt Mediawijzer.net in het actieprogramma dat ze –in deze Week van de Mediawijsheid– start om zorginstellingen hierin te ondersteunen.

Vijftien procent van de jongeren in Nederland heeft een IQ lager dan 85. Zorgprofessionals die deze jongeren begeleiden, merken dat deze jongeren door hun mediagebruik vaak tegen problemen aanlopen, zo blijkt uit onderzoek onder 381 beroepskrachten uit het onderwijs en de zorg die zich richten op jongeren met een beperking. Deze jongeren zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als slachtoffer en als dader bij misstanden online, zoals cyberpesten, sexting en grooming.

Desondanks hebben de meeste zorginstellingen geen plan of beleid hoe zorgprofessionals de jongeren in hun mediagebruik kunnen begeleiden, stelt Mediawijzer.net.

Het meest voorkomende probleem (aangereikt door 67 procent van de ondervraagden) is dat jongeren te lang met media bezig zijn. Bijna de helft van de zorgprofessionals weet dat de jongeren via sociale media contacten met wildvreemden leggen en ruim 40 procent signaleert dat de jongeren online gepest worden óf anderen online pesten. Ook op het gebied van sexting zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking kwetsbaar. Eén op de zeven zorgprofessionals weet dat hun cliënten seksfilmpjes van zichzelf versturen.

„Door het gebrek aan begeleiding in mediawijsheid blijven jongeren met een licht verstandelijke beperking online kwetsbaar”, stelt Mary Berkhout, programmadirecteur van Mediawijzer.net. „Het is daarom hoog tijd dat zorginstellingen en zorgprofessionals meer aandacht aan mediawijsheid besteden. Want media horen er gewoon bij. Ze bieden op sociaal en creatief gebied veel kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Mits zij goed worden begeleid en veiligheid voorop staat, voor zichzelf en voor anderen.”

Mediawijsheid.net laat professionals ervaringen uitwisselen en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen. Door het mediawijsheidmanifest ”Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven” te ondertekenen, kunnen zorginstellingen en -professionals aangeven dat ook zij zich sterk maken voor een betere begeleiding in mediawijsheid van hun cliënten. Een van de ondertekenaars is MEE, de organisatie die zich inzet voor participatie van mensen met een beperking.