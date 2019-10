Maagzuurremmers met ranitidine nu terug

Een groot deel van de maagzuurremmers met ranitidine wordt nu teruggeroepen van de Nederlandse markt. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ranitidine is op recept maar ook vrij verkrijgbaar en bevat mogelijk kankerverwekkende stoffen. Naar schatting 150.000 mensen in ons land gebruiken een maagzuurremmers met ranitidine erin.

Alle ranitidine die mensen op recept voorgeschreven hebben gekregen wordt teruggehaald bij de patiënten, aldus de inspectie. „Mensen die ranitidine op recept hebben gekregen worden hierover geïnformeerd door hun apotheker en kunnen dit omruilen voor een ander geneesmiddel. De ranitidine die bij de drogist en in de vrije verkoop verkrijgbaar is, wordt bij de verkoopkanalen uit de schappen gehaald.”

Donderdag had de inspectie al gemeld dat de maagzuurremmers „op korte termijn” zouden worden teruggeroepen.

In de ranitidine zit mogelijk een vervuiling met NDMA, dat „waarschijnlijk kankerverwekkend”is, zegt de inspectie. „Het risico op kanker voor gebruikers van ranitidine is nog niet met zekerheid vastgesteld. Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit risico ingeschat als zeer klein.”

Wereldwijd zijn er ranitidinegeneesmiddelen aangetroffen waar een te hoge concentratie NDMA in zit. In lage concentraties is er geen schade voor de gezondheid. „Maar we weten niet precies hoe het zit met de meeste geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn. Omdat het te lang duurt om te wachten op de testresultaten, hebben we besloten tot een terugroepactie”, aldus de inspectie.