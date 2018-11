Maagband kan darmproblemen veroorzaken

Patiënten kunnen jaren na het plaatsen van een maagband ernstige darmproblemen krijgen, constateert het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten van het RIVM.

Volgens het gezondheidsinstituut is uitgebreid onderzoek bij patiënten met klachten nodig om de precieze oorzaak te achterhalen. „Het is van belang dat patiënten met buikpijn aan hun huisarts aangeven dat zij een maagband hebben, ook als deze maagband jaren geleden is geplaatst”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Volgens de onderzoekers kan het gebeuren dat de dunne darm omstrengeld raakt door de slang van de maagband, jaren na plaatsing. Dat kan de doorgang van de darm ernstig belemmeren. Patiënten met klachten, hadden niet altijd heel hevige buikklachten. Som waren ze mild en steeds terugkerend, aldus het RIVM.

Door toenemend overgewicht zijn in de afgelopen jaren steeds meer maagverkleiningsoperaties uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een maagband.