M.J. Arlidge schrijft spannend geschenk voor Nederlandse lezers

De Britse auteur M.J. Arlidge schrijft het geschenkboek voor de Spannende Boeken Weken van dit jaar. Het wordt naar het Nederlands vertaald door Jan Pott en krijgt als titel Wat jij niet ziet, aldus initiatiefneemster CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

Arlidge (45) is vooral bekend van de serie over de Engelse inspecteur Helen Grace, maar hij werkte ook mee aan scripts voor bekende en succesvolle tv-series als EastEnders, Monarch of the Glen en Mistresses.

Als thrillerauteur debuteerde hij in 2014 met Iene Miene Mutte, zoals het eerste deel van zijn serie met inspecteur Grace in het Nederlands heet. Het negende deel van de Grace-serie staat op stapel en heet in het Nederlands Nog lange niet.

De Spannende Boeken Weken hebben plaats van 1 tot en met 21 juni. Wie in die periode minimaal 15 euro ineens aan Nederlandstalige boeken spendeert, krijgt het geschenk erbij.