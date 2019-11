Máxima zwaar beveiligd in Pakistan

Koningin Máxima heeft op de eerste dag van haar VN-werkbezoek aan Pakistan in Islamabad een zwaar beveiligd uitstapje gemaakt naar de Pakistaanse distributeur van drankenfabrikant PepsiCo. Ze kreeg daar dingen te horen over het samenwerkingsverband dat Pepsi is aangenaam met Telenor, waardoor de afnemers hun betalingen en bestellingen mobiel kunnen verrichten. Dat is revolutionair voor Pakistan, waar de meeste betalingen nog contant worden gedaan.

Voor het ‘veldbezoek’ van de koningin waren honderden militairen, rangers en politieagenten opgetrommeld om wegen af te zetten en de omgeving van de plekken waar Máxima zou komen ‘schoon te vegen’. Pakistan neemt zoals gebruikelijk geen enkel risico met bezoekende hoogwaardigheidsbekleders, ook al is de veiligheidssituatie verbeterd ten opzichte van haar eerdere bezoek in 2016.