Máxima vraagt betere toegang tot financiële diensten voor vrouwen

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag vanuit haar werkkamer in Huis ten Bosch via een videoverbinding deelgenomen aan een bijeenkomst van het G7 Partnership for Women’s Digital Financial Inclusion in Africa. De koningin is speciaal vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal voor het verbeteren van toegankelijkheid tot financiële diensten (UNSGSA).

Oorspronkelijk zou de bijeenkomst deze week plaatsvinden in New York, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Vanwege de coronacrisis vinden echter geen fysieke samenkomsten plaats en worden vergaderingen en evenementen digitaal gehouden. Andere sprekers waren president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika, als roulerend voorzitter van de Afrikaanse Unie en Melinda Gates.

De koningin sprak over de impact die de coronacrisis met name in Afrika heeft gehad op de economische positie van vrouwen en de kleine ondernemingen die zij voeren. Vrouwen hadden al weinig spaargeld en slechte toegang tot kapitaal en financiële diensten, de crisis heeft hun positie alleen maar verslechterd. Volgens prognoses zal 60 procent van hun ondernemingen kopje onder gaan, veel meer dan bedrijfjes van mannen.

Om vrouwen te helpen is het essentieel dat ze geld krijgen, en wel via de digitale weg, via mobiele telefoon en mobiele portemonnees. Probleem is echter dat veel vrouwen in Afrika geen mobiele telefoon hebben en dat veel van hen ook geen geldig identiteitsbewijs hebben waarmee een rekening kan worden geopend. Daaraan moet hard worden gewerkt, aldus koningin Máxima, die vorig jaar nog aankondigde vrouwen in Afrika tot een van de speerpunten van haar VN-werk te zullen maken.