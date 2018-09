Máxima verschijnt in pastelkleurige japon

Koningin Máxima droeg dinsdag op Prinsjesdag een japon van mousseline in verschillende pastelkleuren. Haar hoed is gemaakt van een bijpassende kleur sisal, met bloemen en verendecoratie, zo staat op de website van het Koninklijk Huis. Volgens kenners gaat het om een ontwerp van de Italiaanse Luisa Beccaria.

De koningin koos dit jaar niet voor een couturejurk van bekende ontwerpers als Natan of Jan Taminiau. Vermoedelijk heeft ze de japon die ze dinsdag droeg gewoon via het internet besteld, zegt Josine Droogendijk, auteur van het boek Modekoningin Máxima. „Een mooie keuze en de hoed is een echte eyecatcher. De jurk is afkomstig uit de collectie van 2016 en kostte zo’n 3500 tot 3900 euro. Vermoedelijk had Máxima de japon dus al een tijdje in huis.” Volgens Droogendijk heeft Máxima vaker iets van Luisa Beccaria gedragen.

Koningin Máxima droeg verder het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw. Koning Willem-Alexander droeg een jacquet met grijs vest met het draaginsigne Ridder Militaire Willems-Orde.

Prinses Laurentien droeg een deux-pièces, een mouwloze japon gecompleteerd door een lange robe manteau. De stof is geïnspireerd op een traditionele Venetiaanse damast, waar een moderne metaaldraad in verweven is. De japon is afkomstig van het Haagse modehuis Hardies. Laurentien draagt daarbij een bijpassende hoed.