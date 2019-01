„Máxima respecteert belastingwet Argentinië”

Koningin Máxima respecteert de in Argentinië geldende belastingwetten en regelgeving. De betrokken autoriteiten in Argentinië hebben dat bevestigd, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdagavond gezegd in een korte verklaring.

De RVD reageerde daarmee op een bericht eerder deze week op een Argentijnse site. Die meldde maandag dat de koningin over bezittingen in Patagonië geen of niet voldoende belastingen betaalde. Het zou gaan om de in 2009 gekochte ‘Estancia Pilpilcura’ nabij Bariloche, waar tegenwoordig een door Máxima’s tante uitgebaat gastenverblijf is gevestigd.

Kamerleden van PvdA en D66 vroegen minister-president Mark Rutte woensdag om opheldering over de aantijgingen vanwege de voorbeeldfunctie van de koningin.