Máxima kiest weer voor Jan Taminiau

Koningin Máxima draagt tijdens Prinsjesdag een jurk van Jan Taminiau. Het is de derde keer sinds ze koningin is dat ze op de derde dinsdag van september kiest voor een creatie van de Nederlandse ontwerper, die daarmee haast hofleverancier lijkt. Ook in 2013 en 2015 droeg Máxima een japon van Taminiau.

Máxima draagt een robijnrode kolomjapon van wollen crêpe met daarbij een cape. De hoed is een pillbox van velours, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koningin draagt over haar japon het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prinses Laurentien heeft gekozen voor een roze japon met een metallic voile met glitterpailletten en daarbij een cape, afkomstig van het Haagse modehuis Hardies. De echtgenote van prins Constantijn draagt op haar hoofd een fascinator met veren en bloemen. De prinses draagt de versierselen behorende bij het Grootkruis in de Huisorde van Oranje.