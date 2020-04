Máxima bespreekt problemen door corona bij een hotel en café

Máxima heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan een hotel en een pub in Amsterdam. Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap was de koningin daar aanwezig om te praten met vertegenwoordigers van hotel- en restaurantketens en kleine horecaondernemers. Zij informeerden de koningin over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor hun bedrijven.

Bij Hotel V Nesplein sprak Máxima met onder anderen de vice-president operaties van hotelketen Accor Nederland, de managing director van McDonald’s Nederland en de managing partner van Hotel V.

Het gesprek met kleine horecaondernemers vond plaats in een gesloten pub aan het Rokin. Koningin Máxima sprak daar over de problemen waarmee cafés, restaurants en andere horecagelegenheden van individuele eigenaren geconfronteerd worden. In hun geval is vaak sprake van het volledig wegvallen van de inkomsten terwijl alle vaste lasten doorlopen. Koninklijke Horeca Nederland verwacht dat na het opheffen van de coronamaatregelen juist de kleinere gelegenheden hun vaste clientèle snel terugkrijgen, terwijl de hotelketens meer afhankelijk zijn van de vraag van buitenlandse toeristen, evenementen en pakketreizen.

Eerder op de woensdagochtend bezocht Máxima al transportbedrijf Pieter Smit in Nieuw-Vennep. De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de transport- en logistieksector. Ze kreeg een rondleiding door het transportbedrijf dat is gespecialiseerd in het vervoer en de op- en afbouw van podia en decors voor concerten, theaters, sport en evenementen in heel Europa. Daarnaast sprak de koningin met vertegenwoordigers van een aantal andere transportbedrijven en met brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) over de gevolgen van de coronacrisis voor de transportsector.