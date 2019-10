Met naar verwachting ruim 60.000 bezoekers en ruim 450 bedrijven die zich presenteren op zo’n 50.000 vierkante meter wordt de komende editie van luxebeurs Masters of LXRY opnieuw groter dan ooit. Volgens de organisatie is het daarmee de grootste beurs ter wereld op het gebied van luxe producten.

Het evenement, vroeger bekend als Miljonair Fair, is van 12 tot en met 16 december in de RAI Amsterdam. De organisatie zamelt dit jaar geld in voor de Hartstichting. Ruim honderd bekende Nederlanders, onder wie Piet Paris, Daphne Deckers en Loes Haverkort, werkten mee aan een cover voor het speciale LXRY’s Love Magazine, dat tijdens de beurs wordt geëxposeerd en verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar dit goede doel.

Verder toont Gassan Diamonds traditiegetrouw de grootste horlogecollectie van Europa en is het enige exemplaar van ’s werelds snelste volledig elektrische auto te zien: de Battista van Automobili Pininfarina. Verder krijgt het pop-uprestaurant weer een vervolg, waar in wisselende samenstelling topchefs koken die samen in totaal maar liefst veertig Michelinsterren op hun naam hebben staan.