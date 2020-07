Luxebeurs Masters Expo gaat door in december

De luxebeurs Masters Expo, voorheen Masters of LXRY, gaat door in december ondanks de coronacrisis. Dat hebben de organisatoren van de beurs donderdag bekendgemaakt. Het evenement, vroeger bekend als Miljonair Fair, is van 10 tot 14 december in RAI Amsterdam.

„De afgelopen maanden zijn we met al onze grote partners in overleg gegaan en de gezamenlijke conclusie is: weg gaan ervoor”, aldus CEO Yves Gijrath. „In de media domineren de berichten over beurzen en evenementen die geen doorgang vinden. Ik begrijp dat volledig, maar aan de andere kant constateren wij ook een grote behoefte om te exposeren, elkaar te treffen en vooral zaken te doen.”

Het evenement, „volledig coronaproof”, zal een oppervlakte beslaan van 50.000 vierkante meter. De organisatie verwacht honderden exposanten uit ongeveer 15 branches en rekent op 40.000 bezoekers. Eind vorig jaar trok het evenement ruim 60.000 bezoekers.