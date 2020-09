Luxebeurs Masters Expo gaat door in aangepaste vorm

De jaarlijkse luxebeurs Masters Expo, voorheen Masters of LXRY, vindt in december in aangepaste vorm plaats in Hotel Okura Amsterdam. Het evenement wijkt vanwege het coronavirus uit naar een andere locatie dan de gebruikelijke RAI Amsterdam, maakt organisator Yves Gijrath bekend.

„De continue onzekerheden rondom Covid-19 hebben ons doen besluiten dat het onverantwoord en vooral onverstandig is om de grootse opzet van Masters Expo 2020 plaats te laten vinden in de RAI”, zegt de organisator, die begin juli nog bekendmaakte dat het evenement door zou gaan. „De financiële- en gezondheidsrisico’s zijn tijdens vooral de opbouw, waar normaal gesproken 2000 medewerkers bij betrokken zijn, simpelweg te groot geworden. Daarnaast is de 1,5 meterregel te rigide om het unieke karakter van Masters Expo volwaardig uit te voeren.”

Hotel Okura wordt nu de plek waar onder de noemer Masters Vernissage van 17 tot en met 20 december de laatste trends op het gebied van onder meer horloges, juwelen, fashion, welness en design te vinden zijn. Dertig nationale- en internationale merken tonen er hun waar aan een beperkt publiek dat op twee tijdslots per dag kan langskomen. Gijrath: „De gehele hotelindustrie piept en kraakt en ook de beurs- en evenementenindustrie staat voor enorm uitdagende tijden. Door ons met z’n allen in te zetten middels een aangepaste en kwalitatief hoogwaardige beurs hopen we een mooie bijdrage te leveren aan onze sector.”

De organisator belooft dat de luxebeurs volgend jaar nog grootser van opzet weer terugkeert in de RAI. „Laten we met z’n allen hopen dat we in 2021 weer dat kunnen en mogen doen waar we als industrie zo goed in zijn: zakendoen, innoveren en de gasten mooie ervaringen te geven.”

Eind vorig jaar trok het evenement ruim 60.000 bezoekers.