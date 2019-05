De Partij van de Arbeid, de grootste fractie in de gemeenteraad van Leeuwarden, is blij met de benoeming van Sybrand Buma als nieuwe burgemeester.

"Hij heeft een goede staat van dienst", laat PvdA-fractievoorzitter Lutz Jacobi weten. "Je zoekt naar de beste burgemeester en daarom kijk je naar alle competenties. Iemands netwerk vinden wij heel belangrijk. Buma bleek in dat opzicht een goede kandidaat."

Jacobi merkt op dat het politieke profiel van Buma voor haar geen rol speelde bij de stemming. Buma, die half augustus begint, is momenteel nog fractievoorzitter voor het CDA in de Tweede Kamer. "Je moet dit bij een benoemingsprocedure als een gek van je afschudden", aldus de Friezin. "Dit geldt voor iedereen, ook voor een Femke Halsema of Ahmed Aboutaleb. Het is nu aan Buma om de harten van de mensen hier te veroveren. Daar ga ik hem op aanspreken."

De PvdA heeft elf zetels in de gemeenteraad. PAL GroenLinks en het CDA volgen met elk vijf.

Er waren dertien sollicitanten. De raad kon donderdag nog kiezen uit twee namen. Jacobi’s fractiegenote Eline de Koning was voorzitter van de benoemingscommissie. Buma voldoet volgens haar helemaal aan de profielschets. "Daarbij gaat het onder meer om een boegbeeld willen zijn, bestuurlijke ervaring en iemands netwerk." De Koning noemt bij het laatste punt als voorbeeld Den Haag en Brussel. "Voor deze regio is het belangrijk om daar voortdurend aan de bel te trekken. Zeker als het gaat om economische ontwikkeling. De banenmarkt is hier moeizaam. Daar gaat hij zich ongetwijfeld voor inspannen."

Buma heeft De Koning laten weten dat hij dankbaar is voor het vertrouwen. "Het was een korte reactie. Morgen gaan we, volgens de traditie, bij hem langs. Dan spreken we verder."

CDA-wethouder Friso Douwstra is in zijn nopjes met de benoeming. "Ik zie in de heer Buma een echte bestuurder en burgervader. Hij kan hier de verbinder zijn tussen stad en platteland." Ook Douwstra prijst het netwerk van Buma. "Het is heel handig dat je iemand hebt met telefoonnummers van mensen in Brussel." De Friese wortels van Buma vindt hij mooi. "Maar doorslaggevend was het niet. Crone had ze niet en heeft het goed gedaan. Het is wel een goede basis."