Luther Museum opent de deuren in Amsterdam

Amsterdam heeft er een nieuw museum bij. Zaterdag openen de deuren van het Luther Museum in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Op deze plek kan het publiek kennismaken met de historie en van de lutherse kerkgemeenschap in Nederland.

Het uit 1772 daterende pand zelf - met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal - is het belangrijkste collectiestuk. Bezoekers komen in de Administratiekamer meer te weten over kerkhervormer Maarten Luther aan de hand van schilderijen en de vele oude bijbels die het museum bezit. In de Linnenkamer staat avondmaalszilver te pronken uit diverse lutherse gemeenten in ons land. De oudste stukken komen uit het begin van de zeventiende eeuw. Ook komt de belangrijke rol van vrouwen binnen de kerk voorbij en in de Kerkzaal is plek voor tentoonstellingen, evenementen en concerten.

Het pand is vernoemd naar de plaats Wittenberg waar Maarten Luther in 1517 zijn stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dat leidde tot de Reformatie en daarmee de oorsprong van het protestantisme. Het gebouw deed ooit dienst als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis, een plek waar armen, ouderen en wezen terechtkonden.