Luteijn (SGP) waarnemend burgemeester Geertruidenberg

Burgemeester Jan Luteijn van Cromstrijen wordt benoemd als waarnemend burgemeester van Geertruidenberg. De benoeming gaat volgende week maandag in.

In Geertruidenberg neemt Luteijn (SGP) de taken over van burgemeester Van Hees, vanwege haar vertrek naar de gemeente Heusden. Luteijn doet dat tot er een definitieve opvolger voor Van Hees is gevonden.

Tot 1 januari 2019, als de fusiegemeente Hoeksche Waard een feit is, blijft Luteijn ook burgervader in Cromstrijen.