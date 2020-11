LUMC wil gezonde mensen met corona besmetten voor onderzoek

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoekt de mogelijkheden om gezonde mensen met het coronavirus te besmetten. Daarmee hoopt het ziekenhuis meer te weten te komen over de reactie van het lichaam op een coronabesmetting, vertelt internist-infectioloog Meta Roestenberg aan Omroep West.

Volgens haar kan de proef beginnen zodra de financiering rond is en een ethische commissie zich over het onderzoek heeft gebogen. „We zijn een draaiboek aan het maken om te zien hoe dat onderzoek zou moeten gebeuren, en hoe we de risico’s zo klein mogelijk houden”, aldus Roestenberg.

Bij het onderzoek krijgt een groep gezonde proefpersonen een kleine dosis van het coronavirus toegediend. „We kunnen hier ontzettend veel van leren. We richten ons op mensen van tussen de 18 en 30 jaar die vaak infecties oplopen, maar dat soms niet eens merken. We willen weten welke verschillen er tussen die mensen zijn. We willen zien of we van tevoren kunnen voorspellen wie het virus kan krijgen. Dan kunnen we de maatregelen effectiever inzetten”, zegt de infectioloog tegen de omroep.

Het LUMC heeft al vaker soortgelijke onderzoeken naar besmettingen uitgevoerd, bijvoorbeeld met malaria.