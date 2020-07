Luisterlijn voerde vorig jaar ruim 300.000 gesprekken

De ongeveer 1500 vrijwilligers van de Luisterlijn voerden vorig jaar 322.518 gesprekken, staat in het jaarverslag over 2019 van de anonieme hulpdienst.

De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Veel mensen die contact opnamen voelden zich verdrietig, somber of alleen. In 62.057 gesprekken kwam eenzaamheid naar voren. De meeste gesprekken gingen over de daginvulling, relaties en de geestelijke gezondheid. Driekwart van de bellers was jonger dan 65 jaar. Bijna een derde van de bellers is of was cliënt in de ggz.

„Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan een luisterend oor. Vooral de anonimiteit draagt in grote mate bij aan de hoeveelheid oproepen. Dagelijks nemen meer dan duizend mensen contact met ons op. Vaak kunnen zij nergens anders met hun verhaal terecht. Vooral ’s avonds en ‘s nachts is het druk. Onze vrijwilligers spreken onder meer mensen die het even niet meer zien zitten, psychische problemen hebben, kampen met gezondheidsklachten, depressief of eenzaam zijn”, zegt directeur-bestuurder Leo Noordegraaf.

Volgens een woordvoerster van de Luisterlijn is het aantal in 2019 gevoerde gesprekken ongeveer net zo groot als in 2018. Wel ziet ze dit jaar al een toename door de coronacrisis. Ook is een extra lijn geopend.