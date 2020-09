Luisterlijn: meer eenzame jongvolwassenen sinds corona

Meer jongvolwassenen kampen met eenzaamheidsklachten sinds de uitbraak van het coronavirus, zo concludeert de Luisterlijn aan de hand van het aantal chatgesprekken dat vrijwilligers afgelopen voorjaar voerden. In het eerste halfjaar van 2020 werden ruim 18.000 chatgesprekken gevoerd, bijna 3000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De chatdienst wordt veelal door jongvolwassenen gebruikt.

Om deze groep 25- tot 35-jarigen te helpen, is de telefoonlijn, die vierentwintig uur per dag bereikbaar is voor een vertrouwelijk gesprek, een samenwerking aangegaan met tijdschrift Margriet. Lezeressen van het tijdschrift krijgen een training van de Luisterlijn. Daarna gaat ze tijdens de Week tegen Eenzaamheid begin oktober gesprekken voeren met de jongvolwassenen.

De Margrietlezeressen zijn na de Week tegen Eenzaamheid ook de rest van de maand oktober te bellen. Van maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 22.00 uur zijn ze bereikbaar via 088 0767700. De Luisterlijn zelf is de hele dag via zowel telefoon als mail en chat bereikbaar.