Luister hier naar seizoen twee van de podcastserie 'Bij ons thuis'

Onderweg, tijdens het strijken of op de hometrainer. Dat zijn de momenten om te werken aan je opvoeding. Hoe? Door middel van de opvoedpodcast ‘Bij ons thuis’. Openhartige gesprekken met gasten die weten wat er speelt. Vanuit eigen ervaring, met kennis van zaken.

In dit tweede seizoen van ‘Bij ons thuis’ betrekken we jou als luisteraar graag bij de uitzendingen. Heb jij een vraag over ‘bidden met kinderen’, ‘sfeer in het gezin’ of vraag jij je af of je moet kiezen voor de mening van ‘school’ of ‘je kind’ als er problemen zijn? Dien deze vraag dan in via podcast@refdag.nl. Samen maken we er een mooi seizoen van. Iedere week de nieuwste podcast in je mailbox? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via rd.nl/nieuwsbrief-podcast

#7 | Peter van Olst: Jongeren stellen andere vragen





#6 | Elise Pater-Mauritz over stille tijd als moeder





#5 | Jacobien van Willigen over gedoe met school





#4 | Jenneke Wolvers: Als één kind ‘iets’ heeft, hebben ze er allemaal mee te maken





#3 | Marleen Vos-van Aalst over bidden met kinderen





#2 | Jan Bouw: Opvoeden doe je samen





#1 | ds. F. van Binsbergen: openhartig over echtheid in de opvoeding



Seizoen 1

Luister hier alle afleveringen van het eerste seizoen terug:

Seizoen 1: Podcastserie 'Bij ons thuis'