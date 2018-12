Luierdumper opgespoord

De Brabantse politie heeft een jongeman opgespoord die langere tijd en regelmatig luiers uit containers bij kinderdagverblijven haalde en in de natuur dumpte. De politie was al een paar weken actief op zoek naar de dader.

De luiers werden gestolen bij kinderdagverblijven in Dongen en ’s-Gravenmoer en in de buurt gedumpt in de bosjes.

Onder meer een getuige zette de politie op het juiste spoor van de dader. Over hem is niet meer bekendgemaakt. Voor de jongeman wordt hulp gezocht, aldus de politie vrijdag.