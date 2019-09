Lugubere details bij moordzaak Hooge Zwaluwe

De rechtbank in Breda is maandag met een lijst lugubere details gekomen in het proces rond de dubbele moord in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. Daar kwamen 14 oktober 2015 No Surrender-baas Brian Dalfour en zijn maat Muljaim Nadzak om.

De rechtbank besprak alle schotwonden bij de betrokkenen. Daaruit blijkt dat de twee slachtoffers van onderen beschoten zouden moeten zijn. Maar ook vertelde de rechter hoe Nadzak een spoor van bloed achterliet toen hij langs de muur in elkaar moet zijn gezakt.

De verdachten zijn vijf Belgen en een Nederlander. De twee omgekomen mannen zouden van plan zijn geweest de Belgen te beroven. Er zou 15 kilo cocaïne worden verkocht. De Nederlanders waren uit op het geld van de Belgen.

Maandag worden bij de rechtbank in Breda de Belgen gehoord. Donderdag komt het Openbaar Ministerie met strafeisen.