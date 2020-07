Lufthansa parkeert zes Boeings op vliegveld Twente

De laatste van zes Boeing 747-400 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vrijdagmorgen op Twente Airport bij Enschede geland. Lufthansa parkeert deze imposante toestellen voor onbepaalde tijd op het Twentse vliegveld, omdat er door de coronacrisis vrijwel geen lange vluchten zijn waarvoor de zogenoemde widebody-vliegtuigen worden gebruikt, aldus directeur Meiltje de Groot van Twente Airport.

Twente Airport wil zich ontwikkelen tot een plek waar grote luchtvaartmaatschappijen hun toestellen kunnen parkeren voor onderhoud. De komst van de toestellen van Lufthansa geeft deze plannen „een vliegende start”, aldus De Groot. „Europese luchthavens hebben steeds minder ruimte en bovendien gaat onderhoud ten koste van beschikbare tijd om te landen en op te stijgen op de vliegvelden. Er is daarom een groeiende vraag naar parkeerplaatsen.” Op het Twentse vliegveld zijn ook twee grote toestellen van andere bedrijven geparkeerd.

De Boeings van Lufthansa zijn uit de hele wereld naar Enschede gevlogen. Lufthansa onderhoudt de jumbo’s zelf, maar het is nog niet zeker of alle toestellen weer in gebruik worden genomen als er geen beperkingen meer gelden voor het luchtverkeer.