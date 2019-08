Lucinda Riley verbreekt record Nicci French

De Ierse schrijfster Lucinda Riley staat deze week met tien titels in De Bestseller 60, meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Het vorige record stond op naam van Nicci French: die stond in 2007 drie weken onafgebroken in De Bestseller 60 met negen titels.

Riley is vooral bekend om haar boeken over ‘de zeven zussen’. Alle verschenen delen van zussen-reeks zijn in de top tien te vinden (op plaats 1, 2, 6, 8 en 9). Andere boeken van Riley ( Het Italiaanse meisje, Het meisje op de rots, De lavendeltuin, De nachtroos, en De olijfboom) staan ook op de bestsellerlijst.

„Inmiddels zijn er meer dan 900.000 van haar boeken verkocht in Nederland en kan het zomaar zijn dat ze dit jaar de magische grens van een miljoen verkochte exemplaren overschrijdt”, zegt de CPNB. Het werk van Riley wordt in 34 landen uitgegeven. Wereldwijd verkocht ze al meer dan 20 miljoen boeken.