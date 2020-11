Luchtvervuiling neemt verder af, maar wel steeds langzamer

De uitstoot van luchtvervuilende stoffen in Nederland zal de komende jaren verder dalen, maar wel in een langzamer tempo dan de afgelopen jaren. Het ziet er wel naar uit dat vrijwel alle Europese doelen waar ons land in 2020 en 2030 aan moet voldoen worden gehaald, zo concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving, TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport.

De afname van de uitstoot van schadelijke stoffen als zwaveldioxide, fijnstof en stikstofoxiden ligt op schema, al zien de onderzoekers het tempo tot 2030 wel „aanzienlijk afnemen” ten opzichte van de periode 2005-2018. Grootste vraagteken is nog of het doel voor ammoniak zal worden gehaald. Uit berekeningen, waarin rekening wordt gehouden met de uitwerking van nieuw beleid, komt naar voren dat in 2030 tussen de 112 en 124 kiloton ammoniak de lucht in zal gaan. Voor dat jaar geldt volgens Europese normen een maximum van 121 kiloton.

Door toepassing van schone technologieën is de laatste jaren veel uitstoot vermeden. Verdere technische maatregelen kunnen wel tot extra daling leiden, maar de winst die daarmee te behalen valt is lager verwachten de opstellers van het rapport.

De publicatie van maandag hoort bij de onlangs verschenen Klimaat- en Energieverkenning (KEV). In het onlangs verschenen hoofdrapport, waarin het onder meer over klimaatbeleid ging, was de boodschap van het PBL minder positief. De klimaatdoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld, zijn nog niet in zicht. Met de huidige koers zal het Nederland niet lukken de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990, terwijl dat een bindend doel is in de Klimaatwet. Vooralsnog rolt uit de berekeningen van het PBL een afname van 34 procent.

Koolstofdioxide (CO2) houdt warmte vast. Door de uitstoot die mensen veroorzaken, stijgt de hoeveelheid van het broeikasgas in de atmosfeer nog altijd en daardoor wordt het warmer op aarde. Sinds de industriële revolutie is de CO2-concentratie al met bijna de helft toegenomen. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) becijferde vorige week nog dat de CO2-concentratie vorig jaar 410,5 ppm (parts per million) bedroeg, een record. Voor de industriële revolutie was dat volgens klimaatwetenschappers zo’n 280 ppm.